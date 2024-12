Bap (ao centro) é o novo presidente do Flamengo - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Bap (ao centro) é o novo presidente do FlamengoLeonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 12:22 | Atualizado 11/12/2024 12:33

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Todos sabem que apoiei Rodrigo Dunshee por considerar o melhor para a sequência do clube, mas sou Flamengo e estarei sempre com quem estiver no comando. Sendo assim, parabenizo e desejo toda a sorte do mundo ao novo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Foi um resultado surpreendente até pela margem de vantagem da oposição. Mas, repito, os sócios são soberanos e escolheram pela mudança.

Gente, eu espero que BAP faça a melhor gestão possível e que cumpra tudo o que prometeu. Alguns exemplos são: a não demissão em massa de funcionários, o que alardeou durante a campanha através de vídeos e prometeu não fazer. E, cá entre nós, não faz sentido. Gera passivo trabalhista, multas e modifica uma estrutura vencedora em vários departamentos.

BAP também prometeu reformular o programa de sócio-torcedor, aumentar as receitas do clube e levar o Flamengo a um patamar ainda maior. De coração, espero que ele consiga. E torço muito por isso.

Por fim, a principal ideia é reformular o comando do departamento de futebol. Ele quer ter o português José Boto na pasta. Este seria o responsável por absolutamente tudo o que envolve o futebol rubro-negro.

Veremos se todas as ideias funcionarão. São muitas novidades, muita gente nova, conhecimentos que precisarão ser adquiridos. Tudo é de extrema importância no momento. Que BAP tenha a sabedoria e humildade de entender que precisa de todos para ser um grande e vitorioso presidente. Caso contrário, será traído pelos mesmos que o apoiaram no pleito vencedor.

Desejo votos de extremo sucesso ao novo presidente e afirmo que estarei sempre na trincheira brigando até o final pelos interesses do Clube de Regatas do Flamengo!

É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!