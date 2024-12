Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 06/12/2024 14:30

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Eu estou completamente embasbacado com o trabalho do nosso técnico Filipe Luís. O aproveitamento do Flamengo desde que ele assumiu o cargo é espetacular, o melhor de todos da Série A.

Disputamos 14 jogos, vencemos nove, empatamos quatro vezes e só perdemos uma vez. São 73,7% de aproveitamento. Fizemos 21 gols e sofremos nove. Criamos 49 chances, permitimos 19. E o melhor de tudo: fomos campeões da Copa do Brasil de forma incontestável.

Olha, gente... Eu vivo o Flamengo 24 horas por dia. Filipe Luís mudou o ambiente entre atletas, staff e funcionários do CT Ninho do Urubu. A realidade hoje é outra. E, no que diz respeito, aos aspectos técnico e táticos, se mostra extremamente preparado e promissor.

Filipe Luís é como um bom vinho. Quanto mais velho, melhor. E disso eu entendo, rapaziada! É vitória na guerra!

Logo, os sócios do Flamengo precisam ter muita atenção em quem votar na eleição de segunda. O principal candidato da oposição (BAP) já deixou claro algumas vezes que a permanência de Filipe Luís será analisada por um diretor técnico. Não o garantiu em nenhum momento e agora (sentindo a pressão) começa a mudar o discurso.

A verdade é que só a atual gestão garantiu, fez um contrato e tem um projeto para Filipe Luís no Flamengo. O treinador está alinhado com todos os processos, com o staff e já pensa no melhor para a temporada 2025.

Qualquer mudança neste sentido é coisa de maluco ou, no mínimo, de mal intencionado. O ano do Mengão não pode começar sem a permanência de um técnico raro e que descobrimos em casa.

Atenção nas urnas, rapaziada! Vamos juntos com Filipe Luís até o final para mais três anos de vitórias, finais e conquistas!

Em pé sem cair, deitado sem dormir! Vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!