Gabigol com todos os troféus que conquistou pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/12/2024 06:34

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Hoje é dia de nos despedirmos de Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabi... O atacante fará o seu jogo de número 308 com o Manto Sagrado. Quando pisar em campo para encarar o Vitória, às 16h, no Maracanã, um filme passará na cabeça do jogador e de milhões de rubro-negros.

Gabriel marcou o seu nome na história. Foi fundamental em conquistas e teve números importantíssimos no Flamengo. No final do texto trarei dados e curiosidades sobre a passagem dele na Gávea.

Gente, eu acho que a trajetória do Gabriel no Rubro-Negro foi devastadora em vários aspectos. Para mim, o jogador está entre os cinco maiores ídolos da história do Clube de Regatas do Flamengo.

Mas, ao mesmo tempo em que brilhou, Gabriel colecionou problemas. Para quem acompanha o Flamengo de Norte a Sul do Brasil e no exterior, sabe bem que o atacante não é fácil de lidar.

Por mais que eu tenha diferenças de pensamento com o jogador, sei muito bem separar as coisas. Eu reconheço e admiro Gabriel Barbosa pelo artilheiro e por tudo o que conquistou no Flamengo.

Mas a grande verdade é que o comportamento dele ao longo do tempo rendeu vários problemas internos. Como esquecer as discussões, a suspensão por suposta fraude no antidoping, a perda da camisa 10 após se vestir de Corinthians, o afastamento de jogos por indisciplina. Tantas coisas... E tudo isso também culminou na não renovação contratual por valores muito acima do justificado pelo desempenho em campo.

Gabriel nunca foi 100% amado no Ninho do Urubu. Sempre teve a questão de o mundo girar em torno de si. Quando estava por cima, pouca atenção ou nenhuma aos torcedores nas viagens. Quando estava por baixo, fotos e mais fotos. Ele sempre soube trabalhar muito bem a imagem e também por isso se tornou ídolo. Mas a verdade é que poderia ter sido ainda maior. Para quem conhece o Flamengo de dentro sabe que a reciprocidade com os fãs deixa muito a desejar.

Mas a história está aí! Foi linda, escrita como ninguém pensava, mas chegou a hora da despedida. Gabriel encerrou o seu ciclo. Ele e o Flamengo não combinam mais. Combinaram muito, mas não falam a mesma lingua há pelo menos dois anos. Que ele seja feliz na sequência da carreira. O Flamengo é maior que qualquer um e seguirá a sua mais que centenária história de forma brilhante.

*Veja os números de Gabigol pelo Flamengo:*

Jogos: 307 (187v/62e/58d)

Gols: 160 (40 de pênalti / 8 de cabeça)

Assistências: 44

Títulos: 13



*Os Títulos de Gabigol pelo Flamengo:*

- Campeonato Carioca (4): 2019 / 2020 / 2021 / 2024

- Campeonato Brasileiro (2): 2019 / 2020

- Copa Libertadores (2): 2019 / 2022

- Copa do Brasil (2): 2022 / 2024

- Supercopa do Brasil (2): 2020 / 2021

- Recopa Sul-Americana (1): 2020



*Os 16 gols de Gabigol em finais pelo Flamengo:*

- 2x1 River Plate, dia 23/11/2019, Libertadores (2 gols)

- 3x0 Athletico, dia 16/02/2020, Supercopa do Brasil (1 gol)

- 3x0 Independiente del Valle, dia 26/02/2020, Recopa Sul-americana (1 gol)

- 2x2 Palmeiras, dia 11/04/2021, Supercopa do Brasil (1 gol)

- 1x1 Fluminense, dia 15/05/2021, Carioca (1 gol)

- 3x1 Fluminense, dia 22/05/2021, Carioca (2 gols)

- 1x2 Palmeiras, dia 27/11/2021, Libertadores (1 gol)

- 2x2 Atlético-MG, dia 20/02/2022, Supercopa do Brasil (1 gol)

- 1x1 Fluminense, dia 02/04/2022, Carioca (1 gol)

- 1x0 Athletico, dia 29/10/2022, Libertadores (1 gol)

- 3x4 Palmeiras, dia 28/01/2023, Supercopa do Brasil (2 gols)

- 3x1 Atlético-MG, dia 03/11/2024, Copa do Brasil (2 gols)

Parabéns, Gabigol! É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras