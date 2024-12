David Luiz beija a camisa em apresentação no Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 23/12/2024 10:50

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Gente, ando meio sumido nos últimos dias... Mas final de ano é assim. Estamos em um governo de transição no Flamengo e as coisas vão acontecer de verdade nos próximos dias. Ontem tivemos o anúncio da despedida do zagueiro David Luiz. Confesso que me emocionei.

David é um cara único, sempre voltado para ajudar os mais jovens e que honrou o Manto Sagrado até o último minuto. Foi supercampeão e na reta final colaborou como foi possível para ajudar o elenco do Mengão nas duas conquistas de 2024 (Carioca e Copa do Brasil).

O que me chama mais a atenção no período em que David Luiz vestiu a camisa do Flamengo foi o fato de ter sido citado como inspiração e um cara fundamental nos bastidores nas entrevistas de praticamente todos os atletas. Por ter se dedicado, colocado o nome na história e pelo trabalho no dia a dia, David merece todas as homenagens. Ele está na história do nosso Mengão!

Agora voltando ao efeito prático da decisão. O novo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tomou uma medida importantíssima. Sabemos que não dá mais para David Luiz e a idade chega para todos. Em termos de profissionalismo, decisão acertadíssima e ponto para o mandatário.

A saída de David Luiz não muda em nada o nosso planejamento. O Flamengo não precisará ir ao mercado atrás de zagueiro, apenas se Fabrício Bruno for vendido. Fora isso, estamos no caminho certo e prontos para as decisões que estão por vir em relação ao elenco e afins.

Por falar nisso, o departamento de futebol passará por reuniões importantes após o Natal. A expectativa é que chegadas e saídas sejam oficializadas. Saberemos nos próximos dias quem fica e sai do Mengão. Poderemos ter novidades entre jogadores, diretores, funcionários e etc.

Que seja o começo de uma gestão de muitas vitórias no nosso Mais Querido!

Feliz Natal, galera! Eu tô daaaaaaaando choooooooque!

É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!