Leo Fernández vem fazendo grande temporada pelo Peñarol - Divulgação / Peñarol

Leo Fernández vem fazendo grande temporada pelo PeñarolDivulgação / Peñarol

Publicado 27/12/2024 11:02 | Atualizado 27/12/2024 12:15

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!



A diretoria comandada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, não está de bobeira no mercado. Os dirigentes estão falando pouco, tomando as rédeas do clube, mas as movimentações acontecem nos bastidores. E o alvo da vez atende pelo nome de Leo Fernández, meia que se destacou no Peñarol-URU durante a temporada 2024.



O atleta já foi oferecido ao Mengão em outras ocasiões, mas a negociação pode avançar desta vez. O camisa 8 está emprestado ao Penãrol pelo Toluca-MEX. O contrato de empréstimo, inclusive, se encerra na próxima terça-feira (31).



Os mexicanos querem uma negociação definitiva por 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) e os representantes do jogador entendem que o Flamengo é o cenário ideal pela estrutura, capacidade de pagar bons salários e, principalmente, de efetuar a compra, ainda que de forma parcelada.



O Flamengo trata o assunto com cautela, mas enxerga como positiva a possibilidade. As conversas estão em andamento e as alternativas em discussão.



Gente, vamos aguardar... Mas estou gostando da forma inicial do trabalho. Tudo agora caberá ao nosso novo diretor, José Boto, que chega amanhã já com muito a fazer pela frente.



Só posso dizer que "BOTO" fé no projeto e na negociação!



Se eu não voltar até a virada do ano é que já estou Daaaaaaando Chooooooque no Réveillon! Se tiver coisa boa até lá, apareço por aqui!



Feliz 2025, Nação Rubro-Negra! É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!