Renato Aragão é homenageado em prêmio de humor criado por Fábio Porchat

Rio - Renato Aragão, de 90 anos, foi o homenageado do prêmio I Love Prio do Humor, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (25). O veterano foi recebido no palco pelo ator Fábio Porchat, criador do evento que tem o objetivo de reconhecer artistas e espetáculos teatrais do Rio de Janeiro e São Paulo.

"Poder homenagear o Renato Aragão é assim... daqui pra frente eu não preciso fazer mais nada da minha vida. E ter ele, na plateia hoje, para poder subir aqui, é um dos momentos mais importantes da minha vida", disse Porchat em cima do palco, ao lado da filha do humorista, Lívian Aragão. O trecho da homenagem foi compartilhado no Instagram.

O intérprete do personagem Didi foi recebido com muitos aplausos da plateia. "Esse prêmio eu dedico a todos vocês, pessoal". O apresentador, então, destacou a importância do artista para o humor. "Se não fosse você, não teria nada disso. Muito obrigado", agradeceu Fábio.



Além da filha, o veterano chegou ao evento acompanhado da mulher, Lílian Taranto. Já Fábio posou aos beijos com a namorada, a atriz e humorista Pricila Castello Branco.



O evento também contou com a presença de famosos como Marcos Pasquim, Isabella Santoni, Mateus Solano, Katiuscia Canoro, Nelson Freitas, Nicole Bahls, Diogo Almeida, Marcos Vera e Narcisa Tamborindeguy.

