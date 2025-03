Mulher de Roque falou sobre estado de saúde do assistente de palco - Reprodução/Instagram

Mulher de Roque falou sobre estado de saúde do assistente de palco Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 20:19

Rio - Janilda Nogueira deu novas informações sobre o estado de saúde do marido Gonçalo Roque, de 87 anos. O assistente de palco do SBT apareceu em uma cadeira de rodas e com uma enfermeira ao lado em foto compartilhada nas redes sociais, nesta terça-feira (25).