Rafa Brites passou por mamografia e detalhou exame Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 18:06

Rio - Rafa Brites, de 38 anos, realizou uma mamografia e comentou que o histórico familiar de câncer de mama é o principal motivo para a realização do exame. A mãe da apresentadora enfrentou a doença e conseguiu se curar graças ao diagnóstico precoce.

"Tenho mulheres muito próximas, inclusive minha mãe, que passaram por essa doença e estão aqui hoje pois conseguiram detectar no início através dos exames! Sei que o autoexame foi e é muito divulgado mas ele NÃO é suficiente! O tumor que minha mãe encontrou através da mamografia era do tamanho de um gergelim. Por ter sido 'pego' no início ela fez a cirurgia, a radioterapia e o tratamento dos bloqueadores", iniciou o texto.