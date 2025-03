Billy Ray Cyrus se declara para as filhas Miley Cyrus e Noah Cyrus - Reprodução / Instagram

Billy Ray Cyrus se declara para as filhas Miley Cyrus e Noah CyrusReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 17:24

Rio - Pai babão! Emocionado com as respectivas carreiras de suas filhas, Billy Ray Cyrus usou as redes sociais para se declarar para Miley e Noah Cyrus. Nesta terça-feira (25), o cantor abriu o coração e se declarou para elas em um texto no Instagram.

fotogaleria

"P*ta m*rda. Eu raramente xingo em meu post, mas este merece um!", iniciou ele. "Vocês estão testemunhando em tempo real o que é para um pai em menos de uma semana ter sua bunda chutada e sua mente explodida por não uma... mas duas de suas próprias filhas, Miley Cyrus e Noah Cyrus", seguiu.

"Carne e osso... levando completamente sua arte a um nível totalmente novo. Parabéns, meninas! Muito bem. Estou muito orgulhoso de vocês duas. Na verdade, estou chorando enquanto escrevo isso. Graças a Deus vocês não podem me ver. Divirtam-se e sejam felizes! Com amor, papai", finalizou.

A animação de Billy se dá pelos recentes lançamentos das filhas. Nesta segunda-feira (24), Miley Cyrus colocou a internet abaixo com o anúncio de um novo álbum. Com 13 faixas inéditas, "Something Beautiful" chega às plataformas digitais em 30 de maio.

Já Noah Cyrus, lançou sua nova música na última quarta-feira (19). Com vocais poderosos e videoclipe envolvente, "Don't Put It All On Me" é uma parceria com a banda Fleet Foxes. Além de Miley e Noah, Billy Ray Cyrus ainda é pai de Brandi, Trace, Christopher e Braison.