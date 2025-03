Miley Cyrus anuncia novo álbum - Glen Luchford / Divulgação

Miley Cyrus anuncia novo álbumGlen Luchford / Divulgação

Publicado 24/03/2025 14:22 | Atualizado 24/03/2025 14:24

Rio - Miley Cyrus anunciou, nesta segunda-feira (24), seu nono álbum de estúdio, intitulado "Something Beautiful". Com 13 faixas inéditas, o trabalho será lançado no dia 30 de maio e tem produção executiva assinada pela artista e Shawn Everett.

Fotografada pelo renomado Glen Luchford, a capa do álbum traz Miley Cyrus vestindo um icônico look de alta-costura Thierry Mugler de 1997, uma referência marcante à estética ousada e à narrativa visual do projeto.

Os fãs já podem garantir a pré-venda de Something Beautiful em diversos formatos exclusivos, incluindo vinil e CDs autografados, edições limitadas em vinil e dois box sets especiais repletos de itens colecionáveis.