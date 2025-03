Luana Piovani vence Pedro Scooby na Justiça e não está mais proibida de falar dele - Reprodução / Instagram

Luana Piovani vence Pedro Scooby na Justiça e não está mais proibida de falar deleReprodução / Instagram

Publicado 24/03/2025 11:44

Rio - Luana Piovani comemorou, neste domingo (23), a vitória na Justiça contra o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. O pedido feito por Scooby para que Piovani não se pronunciasse sobre ele nas redes sociais foi revogado. A decisão foi celebrada pela atriz em seus stories no Instagram.



"Graças a Deus, ele teve que pegar a mordaça e engolir pelo rabo, porque ele perdeu, com a graça divina", declarou Luana. Segundo a atriz, o ex-marido poderia recorrer da decisão, mas acredita que ele não o fará. "Podia recorrer, mas ele entendeu que o negócio para ele ia ficar complicado, ele teve um momento de luz. A idade vai trazendo algum tipo de maturidade, de inteligência emocional", alfinetou.



A atriz também compartilhou relatos de outras mães que perderam a guarda dos filhos por estarem fora do país de origem das crianças. Atualmente, Piovani vive em Portugal e divide os cuidados dos filhos Dom, Bem e Liz com Scooby, que mora no Brasil.



"Não confie em homem nenhum, a não ser que seja seu filho, porque aí você sustenta ele e você dá as ordens. Não adianta, gente… Eu fico desesperada. Se você não está no seu país, infelizmente, a chance de você conseguir ajuda é muito menor", alertou a atriz.



O fim do casamento



Luana Piovani também revelou o motivo do fim de seu casamento com Pedro Scooby, que durou de 2013 a 2019. Segundo a atriz, um descuido do surfista foi o estopim para a separação. "A gente morava num AirBnB e o Pedro esqueceu de fazer a renovação. Eu tinha até o meio-dia do outro dia para mudar de casa, porque a casa já tinha sido alugada", contou Luana no documentário A Vida é Irada, Vamos Curtir.



Diante da situação, Piovani tomou uma decisão imediata. "Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: 'O meu casamento acabou de acabar'", relatou a atriz.