Gracyanne Barbosa desabafa sobre a dificuldade de recuperar rotina alimentar pós-realityreprodução Instagram

Publicado 24/03/2025 21:20 | Atualizado 24/03/2025 21:24

Rio - Na tarde desta segunda-feira (24), Gracyanne Barbosa compartilhou com os seguidores a dificuldade de voltar à alimentação equilibrada após sua saída do BBB 25. Eliminada na última semana, a influenciadora revelou que tenta retomar sua dieta, mas ainda enfrenta desafios.

A ex-BBB contou que um dos maiores obstáculos tem sido abandonar o refrigerante, algo que começou a consumir durante o programa. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ela mostrou que voltou a incluir alimentos saudáveis na rotina, exibindo um prato com peixe grelhado e legumes. Apesar disso, confessou que ainda sente dificuldade em deixar o refrigerante de lado."Estou tentando voltar com aquela alimentação saudável, mas, olhem! O BBB me fez viciar em 'Coca Zero'. Estou viciada, gente. E tenho minha comidinha aqui, mas confesso que isso aqui é muito, porque estou comendo bem pouco ainda", relatou.