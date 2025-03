Douglas Silva - Reprodução/Instagram

Douglas SilvaReprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 17:55 | Atualizado 24/03/2025 19:44

Rio - Longe das novelas desde "Fuzuê" (2023), o ator Douglas Silva recentemente adquiriu um terreno na Zona Oeste do Rio e tem experimentado a alegria de uma conquista tão especial.



Em um vídeo, ele aparece ao lado da mulher, a psicóloga Carolina Samarão, e das filhas Maria Flor, de 12 anos, e Morena, de 3, visitando a obra do novo terreno. A primogênita começa o vídeo comentando: "Na última vez que vimos o apartamento, não tinha nada quebrado, a obra nem tinha começado. Estamos muito ansiosas para ver, principalmente, os nossos quartos, né, Morena? Agora a Morena vai ter um quartinho só pra ela", explicou.



Carolina, então, pergunta para a caçula o que ela mais quer ver no novo lar e ela responde: "É porque eu nunca vi um banheiro quebrado." Douglas ri da situação e, em tom descontraído, olha para a câmera e diz: "Elas não têm ideia de como as coisas estão, elas estão achando que está tudo bonitinho lá em cima".



As meninas sobem até o andar superior e, ao verem a obra ainda em andamento, Morena, um pouco surpresa, pergunta: "Só tem areia?" Todos riem. Os pais então perguntam: "Filha, vamos ver o seu quarto?" Morena, com um sorriso, responde: "Vamos!" Quando chegam no cômodo, a menina, um tanto decepcionada, exclama: "Nossa, que feio!", e todos caem na gargalhada. Já a Maria Flor, a mais velha, celebra o fato de ter sua própria suíte e se alegra com o andamento da construção.



Veja o vídeo: