Nana CaymmiReprodução / Internet

Publicado 24/03/2025 16:46 | Atualizado 24/03/2025 16:52

Rio - Nana Caymmi, 83 anos, segue internada há sete no CTI Casa de Saúde São José, na Zona Sul. O estado de saúde da cantora foi atualizado nesta segunda-feira (24), através de um boletim médico enviado pela assessoria do hospital.

"A Casa de Saúde São José informa que Nana Caymmi segue estável, apresentando boa evolução, mas ainda não tem previsão de alta", diz.

No mês passado, o cantor e compositor Danilo Caymmi, irmão de Nana, falou sobre o estado de saúde dela em entrevista ao podcast "MPB Bossa".

"Infelizmente nada bem. Ela está há seis meses na UTI. Ela chegou muito ruim no hospital, quase faleceu... mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas, cuidado com a obesidade, é o que a levou para essas comorbidades todas", disse.

Relembre a internação

A cantora Nana Caymmi deu entrada no hospital no dia 26 de julho de 2024, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para tratar uma arritmia cardíaca. Ela teve alta no dia 12 de agosto, mas retornou no dia 26 do mesmo mês para ajustar o marcapasso que colocou em julho.

Em setembro, ela foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar uma infecção urinária.

Nana Caymmi é filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris. Ela iniciou a carreira artística em 1960 e se tornou uma das maiores artistas do cenário musical brasileiro.