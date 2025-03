Mansão que escondeu O.J. Simpson era de Robert Kardashian na época do ’julgamento do século’ - Jordan Cohen / Reprodução Instagram

Publicado 24/03/2025 16:19

Rio - A mansão que serviu de esconderijo para O.J. Simpson antes do caso que ficou conhecido como o "julgamento do século", em 1994, foi vendida por US$ 5,1 milhões, cerca de R$ 29,3 milhões, de acordo com o site "TMZ". A casa, localizada na Califórnia, pertenceu ao advogado Robert Kardashian

Com 740 metros quadrados, o imóvel, que fica em Encino, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, possui seis quartos e nove banheiros, além de escadas flutuantes, piscina, spa, fogueira e muito mais.

Embora a identidade dos novos donos não tenha sido revelada, a casa foi posta a venda pelo comediante Russell Peters em dezembro do ano passado. A mansão, totalmente reformada, foi vendida pelo corretor imobiliário Jordan Cohen, da RE/MAX ONE.

Casa serviu de esconderijo em caso icônico dos EUA

A mansão faz parte de uma das histórias que mais abalou Hollywood na década de 1990. Em 1994, o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson foi apontado como principal suspeito de matar a ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e um amigo, Ron Goldman, encontrados esfaqueados na casa dela, em Los Angeles.

Na época, o advogado Robert Kardashian - pai de Kim Kardashian, parte da equipe de defesa de Simpson e dono da mansão - escondeu o ex-jogador em sua casa após o assassinato. O.J. foi preso no mesmo ano depois de protagonizar uma longa perseguição policial, em baixa velocidade, pelas estradas do sul da Califórnia.