O.J Simpson - AFP

O.J SimpsonAFP

Publicado 11/04/2024 12:40 | Atualizado 11/04/2024 14:30

O.J. Simpson, ex-astro do futebol americano, morreu, aos 76 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (11). O ex-atleta, que lutava contra um câncer, virou manchete no mundo inteiro ao ser julgado pelo assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, em 1994. OJ, no entanto, se declarou inocente e foi absolvido em 1995.



"No dia 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à batalha contra o câncer", escreveu a família do ex-atleta na conta oficial de O.J. no X, antigo Twitter.

fotogaleria

Conhecido pela trajetória brilhante no futebol americano, O.J. Simpson começou como "running back" na universidade. Em seguida, foi escolhido pelo draft e entrou para o Buffalo Bills na temporada de 1968. Em 1973, se tornou o primeiro jogador a correr mais de duas mil jardas em uma temporada, apenas sete jogadores alcançaram este feito na história. Em 1978, passou a jogar pelo San Francisco 49ers e, em 1979, se despediu dos gramados.

Embora nunca tenha disputado um Super Bowl, principal competição da NFL, Simpson foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada em 1973 e entrou para o Hall da Fama da liga em 1985.



Após se despedir dos gramados, O.J. apostou na carreira de ator e emplacou sucessos como a trilogia "Corra que a Polícia Vem Aí", estrelada por Leslie Nielsen. O ex-atleta ainda foi a estrela de diversos comerciais de TV.

'Julgamento do Século'

Considerado um 'deus' nos Estados Unidos, a fama de O.J. Simpson não diminuiu quando pendurou as chuteiras e apostou no entretenimento. Porém, em 1994, o ex-atleta foi apontado como principal suspeito de matar a ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e um amigo, Ron Goldman, encontrados esfaqueados na casa dela, em Los Angeles.

Simpson foi preso após uma longa perseguição policial, em baixa velocidade, pelas estradas do sul da Califórnia. Na época, o caso de duplo homicídio, incluindo os julgamentos, foi acompanhado pela TV americana e amplamente debatido pelo público, ficando conhecido como o "Julgamento do Século".

Em 1995, O.J. Simpson, que se declarava inocente, foi absolvido por um júri de Los Angeles. Uma das provas do assassinato, um par de luvas encontrado no local do crime, não coube nas mãos do ex-atleta. O caso nunca foi resolvido oficialmente e a polícia não apontou outros suspeitos para a morte de Nicole e Ron.

Embora tenha sido absolvido criminalmente, O.J. foi considerado culpado em um tribunal civil e condenado a pagar US$ 33,5 milhões em indenizações à família de Ron Goldman, conta que ele nunca pagou.

Problemas com a Justiça

A história de O.J. Simpson com a Justiça americana não parou no caso do assassinato da ex-mulher e do amigo. Em 2017, o ex-atleta foi preso por sequestro e assalto à mão armada a dois colecionadores de objetos esportivos em Las Vegas. Na época, ele alegou que os itens foram roubados dele.

Simpson foi condenado a 33 anos de prisão e passou nove anos preso, sendo solto em 2017, por bom comportamento, para cumprir a pena em liberdade condicional, até 2021.