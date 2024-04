Bandeira de Israel - Reprodução

Publicado 11/04/2024 18:33

O mais alto comandante dos Estados Unidos para o Oriente Médio está em Israel para se reunir com militares desse país, informou o Pentágono nesta quinta-feira (11), em meio a uma escalada com o Irã.

A visita acontece em meio a temores de um represália do Irã após um ataque israelense na Síria, que matou sete integrantes do Exército de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) de Teerã, incluídos dois generais, no início deste mês.

O general Erik Kurilla, comandante dos Estados Unidos para o Oriente Médio, "se reunirá com importantes líderes das Forças Armadas de Israel" para "conversar sobre as ameaças de segurança atuais na região", disse aos jornalistas o porta-voz do Pentágono, major-general Pat Ryder.

A visita foi antecipada em relação à data prevista "devido aos acontecimentos recentes", disse Ryder.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, advertiu na quarta-feira que Israel "deve ser castigado e será castigado", enquanto o presidente americano Joe Biden prometeu um apoio "ferrenho" a seu maior aliado regional.

Nesta quinta, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, conversou com seu colega israelense Yoav Gallant, que lhe disse que um "ataque direto iraniano vai exigir uma resposta apropriada de Israel contra o Irã".

Os dois "conversaram sobre a preparação para um ataque iraniano contra o Estado de Israel", disse o Ministério da Defesa israelense em nota, na qual acrescentou que Gallant "enfatizou que o Estado de Israel não vai tolerar um ataque iraniano a seu território".