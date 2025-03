Felipe Neto - reprodução Youtube

Publicado 24/03/2025 15:54

Rio - Felipe Neto, influenciador digital de 37 anos, compartilhou recentemente uma experiência marcante relacionada à sua saúde mental. Em conversa com a apresentadora Fátima Bernardes, ele relembrou sua primeira crise de pânico, ocorrida há 15 anos, durante a madrugada. Na ocasião, Felipe sentiu uma aceleração cardíaca intensa e pensou: "vou infartar! Gente, vou morrer tão cedo!" Sem compreender o que estava acontecendo, ele associou os sintomas a um possível ataque cardíaco.



Nesse momento de crise, Felipe recordou as conversas com seu pai, que é psicólogo, e aplicou uma técnica ensinada por ele: "se acontecer alguma coisa, conversa com você, começa a conversar, fala em voz alta mesmo". Ele deitou no chão, abraçou as pernas e começou a dialogar consigo mesmo, questionando o motivo de seus sentimentos e medos. Essa prática ajudou a controlar e superar a crise.Após esse episódio, Felipe percebeu a importância de buscar ajuda profissional para lidar com questões de saúde mental. Ele destacou que muitas pessoas tendem a ignorar dores físicas ou emocionais, esperando que passem sozinhas, mas ressaltou que essa atitude pode ser prejudicial. Felipe enfatizou a necessidade de atenção aos sinais do corpo e da mente, buscando auxílio especializado quando necessário.O relato de Felipe Neto serve como um alerta sobre a relevância do autocuidado e da conscientização em relação à saúde mental. Reconhecer sintomas e procurar ajuda profissional são passos fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida.