Giovanna Ewbank é vítima de vídeo falso, feito com uso de inteligência artificialReprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 15:01

Rio - Giovanna Ewbank alertou seus fãs sobre um vídeo falso que circula na internet, criado com inteligência artificial, que a mostra promovendo o uso de botox. A apresentadora expressou sua preocupação com a crescente sofisticação dessas falsificações e a importância de verificar a autenticidade das informações online."Já falávamos muito sobre a onda das fake news e agora temos fake news com uso da inteligência artificial! E é assustador! Recebi de muitas pessoas um vídeo que parece ser meu, mas não é. A inteligência artificial está muito convincente, mas é um golpe. Infelizmente, essa não é a primeira vez que isso acontece comigo, e sei que não serei a última", disse Giovanna, nesta segunda-feira (24).Giovanna Ewbank enfatizou a importância de verificar a autenticidade das informações recebidas nas redes sociais. "Se o vídeo apresentar um rosto conhecido, como o meu, procure confirmar se a pessoa endossa realmente o produto em suas redes sociais oficiais. Desconfie de anúncios que não estejam nos perfis oficiais ou em fontes confiáveis, pois você pode estar sendo vítima de um golpe", alertou a apresentadora