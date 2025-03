Rayane Figliuzzi se pronuncia após encontro de Belo e Gracyanne no Domingão do Huck - reprodução Instagram

Rayane Figliuzzi se pronuncia após encontro de Belo e Gracyanne no Domingão do Huckreprodução Instagram

Publicado 24/03/2025 14:41 | Atualizado 24/03/2025 14:46

Rio - O encontro de Belo e Gracyanne Barbosa no Domingão do Huck movimentou as redes sociais no domingo (23). Enquanto o público comentava a interação do ex-casal, seguidores da modelo e influenciadora Rayane Figliuzzi, apontada como atual namorada do cantor, invadiram seu perfil para deixar mensagens sobre o reencontro.

fotogaleria



Na manhã desta segunda-feira (24), Rayane usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e minimizar o assunto. Em um grupo privado, ela garantiu que está tudo bem.



"Oi, amigas, bom dia. Por aqui está tudo tranquilo. Já estou com roupa de academia, indo treinar, está tudo normal. Sei que vocês estão preocupadas, mas fiquem tranquilas. Ontem fiquei sumida porque minhas amigas vieram para cá, e eu quis dar atenção a elas, mas já voltamos à programação normal. Obrigada pelo carinho, amo muito vocês", disse em vídeo.



Comentários sobre Belo e Gracyanne tomam conta do perfil de Rayane

Na manhã desta segunda-feira (24), Rayane usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e minimizar o assunto. Em um grupo privado, ela garantiu que está tudo bem."Oi, amigas, bom dia. Por aqui está tudo tranquilo. Já estou com roupa de academia, indo treinar, está tudo normal. Sei que vocês estão preocupadas, mas fiquem tranquilas. Ontem fiquei sumida porque minhas amigas vieram para cá, e eu quis dar atenção a elas, mas já voltamos à programação normal. Obrigada pelo carinho, amo muito vocês", disse em vídeo.

Rayane passou o domingo na praia com amigas e compartilhou registros do dia. "Dump de mais um dia lindo, porém eu estava mais ainda. Quem me acompanha nos stories viu mais detalhes desse lugar super agradável que fui curtir. E aí, gostaram?", escreveu na legenda de uma publicação.



Nos comentários, muitos seguidores mencionaram o encontro de Belo e Gracyanne e aconselharam a influenciadora. Alguns sugeriram que o cantor e a ex-mulher poderiam reatar. "Sai fora. Eles vão voltar", escreveu um internauta.