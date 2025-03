Duda Guerra se declara para Benício Huck - Reprodução/Instagram

Duda Guerra se declara para Benício HuckReprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 09:50

Rio - Duda Guerra, de 16 anos, celebrou 11 meses de namoro com Benício Huck, de 17, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck. Em uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira (24), a influenciadora compartilhou uma foto do casal em clima de romance e escreveu uma declaração para o namorado, destacando a união crescente entre eles.