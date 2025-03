Eduardo Sterblitch, Louise D’ Tuani e o filho, Caetano - Reprodução do Instagram

Publicado 24/03/2025 08:30

Rio - Eduardo Sterblitch e Louise D' Tuani festejaram o aniversário de dois anos do filho, Caetano, neste domingo (24), com um tema inusitado: "Raça Negra", grupo favorito do pequeno. O menino, inclusive, se divertiu ao som do hit "Cheia de Manias". Registros do momento especial foram publicados pela atriz no Instagram Stories.

Famosos como Letícia Colin, madrinha de Caetano, Thais Fersoza, Paloma Bernardi, Bella Camero, Pedro Nercessian e David Junior marcaram presença na festa.

Na ocasião, Louise, que está casada com Edu desde 2015, falou sobre a comemoração. "Estou muito feliz, grata ao universo, a Deus. Dois anos do meu filho, a pessoa que mais amo nesse mundo. Acompanhada das outras pessoas que mais amo, que são meus amigos, meus amores".