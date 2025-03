Jojo Todynho desabafa sobre o processo de emagrecimento - Reprodução Instagram

Publicado 24/03/2025 11:16

Rio - Jojo Todynho, de 28 anos, desabafou sobre o processo de emagrecimento, nesta segunda-feira (24). A cantora contou, através do Instagram, que tem passado por alguns desafios após a cirurgia bariátrica e rebateu críticas de internautas dizendo que ela só perdeu peso porque tem dinheiro.

"Vamos 'segundar' já no papo reto? Toda vez que eu coloco um vídeo de incentivo para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para pensar no futuro, estudar. As pessoas falam: 'Com dinheiro é mole'. O dinheiro é maravilhoso, ele ajuda em muita coisa, sem hipocrisia, mas você também tem que querer essa mudança", iniciou.

Jojo relatou que precisava cuidar da saúde. "Sempre fui e sempre me sentirei uma mulher gorda, mas eu nunca deixei de me achar gostosa, eu nunca deixei de usar meu biquíni, quando eu caí na real e vi que eu estava explodindo, eu falei: 'Não, não dá mais'. Eu vou continuar linda, maravilhosa, gostosa, mas vamos cuidar da saúde, porque não adianta eu ter dinheiro e não ter saúde. Fui lá e dei a virada de chave".

A artista pediu para as pessoas pararem de ser hipócritas. "Vocês acham que para eu ter o braço de Patrícia Ramos, perna de Patrícia Ramos, bunda de Juju Salimeni e abdômen de Gracyanne é só com cirurgia? Não, meu amor, eu fiz a cirurgia, o médico colocou tudo no lugar, mas eu que não vá lá na academia. Então, para de hipocrisia e de palhaçada. Dizendo: 'Que agora é mole falar', não meu amor. Tudo começa com o querer", relatou.

Todynho afirmou que todos podem mudar sua realidade: "Se você for colocar na ponta do lápis quantas cervejas você bebe no final de semana. Carnaval estava todo mundo no bloco, todo mundo na avenida, todo mundo parcelou. Você não pode parcelar para cuidar da sua vida? Para fazer um curso? Não vem com desculpa barata não, porque quem quer mudar, muda. Quem quer transformar sua realidade, transforma".

A cantora relatou os desafios da cirurgia. "Quer explodir? Exploda. Enche o 'rabo' de hambúrguer, bebe muito, vai lá e faz. Mas não fica querendo depositar nos outros não, falar que 'é mole, é sorte porque fez a cirurgia'. Não é fácil não. A cirurgia mexe com a gente de todas as maneiras. Eu sou bariátrica e não posso comer tudo que eu quero. Tudo é lícito mas nem tudo convém. Tudo eu quero, mas nem tudo eu posso. Então é querer mudar. É querer ter uma realidade diferente", disse ela.

A artista finalizou dizendo que paga o preço todos os dias. "Agora, não vem com essa desculpa barata pra cá não. Quer continuar do mesmo tamanho? Continua. Quer continuar procurando desculpa para não melhorar seu futuro? Continua. Mas não vem querer falar que foi fácil não, porque não é. Nada é fácil nessa vida, tudo tem seu preço e eu pago esse preço todos os dias", concluiu.