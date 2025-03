Cleo Pires e Fábio Jr. - Reprodução / Instagram

Publicado 24/03/2025 10:33

Rio - No domingo (23), Fábio Jr., de 71 anos, compartilhou um registro especial ao lado da filha, a atriz e cantora Cleo, de 42, fruto do antigo casamento com Gloria Pires. A publicação trouxe uma foto antiga da infância da artista e um clique atual.



"Fotos com a minha E@cleoTICA […] Tão feliz, filha! Te amo muitão!", escreveu o artista nas redes sociais. Em resposta, Cleo demonstrou carinho pelo pai: "Ah, nossa! Você é meu amor".



Essa não foi a única lembrança resgatada pelo cantor recentemente. Na última quarta-feira (19), Fábio Jr. também movimentou as redes sociais ao publicar fotos antigas sem revelar a data dos registros. Os seguidores, porém, logo perceberam a notável semelhança do cantor com o filho Fiuk, de 33, fruto do casamento com Cristina Karthalian.