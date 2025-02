Nana Caymmi segue sem previsão de alta após sofrer uma arritmia cardíaca - Lívio Campo

Publicado 25/02/2025 09:55 | Atualizado 25/02/2025 10:17

Rio - Nana Camymmi, 83 anos, segue internada há seis na UTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul, e teve seu estado de saúde atualizado pelo irmão, Danilo Caymmi.

"Infelizmente nada bem. Ela está há seis meses na UTI. Ela chegou muito ruim no hospital, quase faleceu... mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas, cuidado com a obesidade, é o que a levou para essas comorbidades todas", disse ele, em entrevista ao podcast MPB Bossa, que publicou um trecho, nesta terça-feira (25).Danilo contou que a cantora colocou um marcapasso. "Depois com a gordura fica muito difícil de se recuperar problemas no pulmão. É um combo que a gente está tratando e ela vai se recuperar aos pouquinhos, é passo a passo", completou.A reportagem tentou um novo boletim médico com a assessoria do hospital, mas não obteve retorno até o momento.