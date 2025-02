Maya Massafera foi criticada por defender magreza - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2025 18:34

Rio - Maya Massafera divulgou um vídeo nesta terça-feira (25) para rebater as críticas após comentários sobre a magreza e sua valorização no mundo da moda . A influenciadora de 44 anos afirmou que é alvo de julgamentos desde a transição de gênero.

fotogaleria "Eu estou cansada de ser saco de pancada, desde antes de eu aparecer na minha transição quando descobriram quando eu estava transicionando, contra a minha vontade, começou a sair matéria até foto que nem era eu começaram a inventar que era eu na internet. Desde aquela época estou sendo saco de pancada todo santo dia", começou o desabafo.

Maya condenou os palpites sobre o físico alheio. "O corpo de ninguém deveria ser pauta. Eu Maya gosto de ser magra, porém eu também sou magra sim e estou em fase de transição ainda, porque eu preciso perder alguns músculos que eu tenho. (...) Isso não deveria ser pauta. Eu sempre fui a favor do corpo livre: se você quer ser malhado seja, gordo ou magro, seja".

A influenciadora atribuiu os comentários negativos ao fato de ser uma mulher trans. "Desde antes do corpo do falecido, eu fazia vídeos contra gordofobia (...). Não acho que é só comigo Maya, são com todas nós travestis, esse hate. É um hate por ser travesti. Todas as meninas sofrem esse mesmo hate. Além desse hate de travesti, acho que também é um hate por a gente ser feliz e lutar pelos nossos ideais", disse.

Por fim, ela reconheceu que o corpo magro ainda é preferência na alta costura. "Eu gosto de moda, na moda graças a Deus estão abrindo os olhos para outros tipos de corpos como o meu de trans, o de mulheres gordas, mas ainda é muito pequeno. Cerca de 90% da moda ainda é padronizada, são mulheres do mesmo perfil muito magras. Eu usei como exemplo e eu não falei o que falaram que eu estou falando", concluiu Maya.