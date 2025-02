Fátima Bernardes e Sandra Annenberg curtem festa juntas - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes e Sandra Annenberg curtem festa juntasReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 16:08

Rio - Na noite da última segunda-feira (24), Fátima Bernardes, de 62 anos, e Sandra Annenberg, de 56, marcaram presença na festa de aniversário de uma amiga em comum. O encontro das jornalistas, que já dividiram a apresentação do "Fantástico" entre 1993 e 1997, teve clima de Carnaval e muitas risadas.



Fátima compartilhou registros da comemoração e destacou a alegria do reencontro com Sandra, que comanda o "Globo Repórter". "Sempre regado a muitas risadas nossos encontros", escreveu a ex-mulher de William Bonner.



"Olha a bagunça que a gente fez na casa dessa amiga querida que está de aniversário hoje", comentou Fátima em outro registro da noite especial.



Ao longo de suas carreiras, as duas jornalistas consolidaram trajetórias marcantes na televisão brasileira. Fátima passou anos na bancada do "Jornal Nacional" antes de migrar para o entretenimento, onde comandou o "Encontro" por uma década e comandou o "The Voice". Sandra, por sua vez, esteve à frente do "Jornal Hoje" por anos.