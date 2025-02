Nicollas Prattes celebra viagem com o pai e relembra momento difícil - reprodução Instagram

Publicado 25/02/2025 21:05

Rio - Nesta terça-feira (25), o ator Nicolas Prattes utilizou suas redes sociais para compartilhar uma experiência pessoal marcante. Em outubro de 2024, durante as gravações intensas da novela "Mania de Você", onde interpretava o protagonista Rudá, Nicolas recebeu uma notícia preocupante sobre a saúde de seu pai, Felipe Pires. Sem divulgar detalhes sobre a internação, o ator descreveu a angústia de conciliar o trabalho com visitas ao hospital.



Antes do ocorrido, Nicolas e seu pai haviam planejado uma viagem especial, que precisou ser adiada devido aos compromissos profissionais. Após a recuperação de Felipe e com o término das gravações, o ator não hesitou em reorganizar a tão esperada viagem. Em suas redes sociais, Nicolas compartilhou imagens da família visitando o castelo de Hogwarts em um parque temático em Orlando, Flórida, ao lado de seu pai e de sua irmã, Maria Fernanda Prattes.



Em seu relato, Nicolas expressou gratidão pela oportunidade de viver esse momento ao lado de seu "herói". Ele destacou a importância de valorizar o tempo com a família e de não adiar planos significativos. A experiência serviu como um lembrete sobre a imprevisibilidade da vida e a necessidade de aproveitar cada instante com quem amamos.