Joana Prado e Vitor Belfort detonaram o Carnaval Reprodução

Publicado 25/02/2025 20:15

Rio - Joana Prado, sucesso no final dos anos 1990 como a Feiticeira, compartilhou um vídeo polêmico em suas redes sociais detonando o Carnaval e os cristãos que participam da folia. Evangélica, a empresária e o marido Vitor Belfort afirmaram que a festa envolve rituais de outras religiões e invocação aos demônios.

"Envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita. Não é um lugar que pode misturar", disse o ex-lutador. "Existe ali um culto aos orixás, uma consagração a Deuses, onde a invocação aos demônios acontece. Existe mesmo uma festa toda voltada para a carne, e a gente vê muito nítido, a exposição do corpo, as baterias, os tambores e todo o envolvimento", acrescentou Joana.

A ex-dançarina, que foi musa da Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 2000, alegou que o Carnaval enaltece uma cultura que é contrária à vontade de Deus. "Imoralidade, excessos, idolatria e um afastamento dos princípios bíblicos. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira santa e separada do mundo. O carnaval pode até parecer 'só uma festa', mas será que convém para alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo?".

Os comentários de Joana Prado e Vitor Belfort foram alvos de críticas. "Perdeu a moral desde o começo do vídeo. Respeito à todas as religiões antes de qualquer coisa, ok?", escreveu uma internauta. "A comemoração pode não ser moral mas preconceito também não é. Está nítido a intolerância religiosa", disparou outra.