Em 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, que se vê sozinha para criar seus cinco filhos - Alile Dara Onawale/ Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:59

Rio - Fernanda Torres compartilhou um vídeo com os melhores momentos dos bastidores de "Ainda Estou Aqui", longa de Walter Salles que está concorrendo a três categorias no Oscar 2025. A publicação foi feita nesta terça-feira (25) em seu perfil no Instagram.



O vídeo traz cenas do elenco reunido durante as filmagens, incluindo o aniversário da atriz Cora Mora, que interpreta a filha caçula da protagonista. Em outro momento, Selton Mello, que dá vida ao personagem Rubens Paiva, aparece gargalhando após um comentário bem-humorado de Fernanda no set.



"Nossa família no set", escreveu a artista de 59 anos, que concorre à estatueta de Melhor Atriz por seu desempenho como Eunice Paiva. Com a indicação, Fernanda repete o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, indicada na mesma categoria em 1999 por "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.



O filme narra a trajetória de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos, que enfrenta as dificuldades impostas pelo desaparecimento do marido durante a Ditadura Militar. O elenco conta ainda com Valentina Herszage, Guilherme Silveira, Bárbara Luz e Luiza Kosovski na primeira fase da trama.



Além da categoria de Melhor Atriz, Ainda Estou Aqui disputa os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. A cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março de 2025, no Dolby Theater, em Los Angeles.