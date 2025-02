Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 17:09

Rio - A influenciadora Bruna Biancardi denunciou ataques racistas contra sua filha, Mavie, e pediu ajuda de seus seguidores para identificar os responsáveis. Ela afirmou que tomará medidas legais contra os agressores.



Biancardi usou as redes sociais para expor um perfil que fez comentários ofensivos sobre sua filha. Ela pediu que seus seguidores ajudassem a denunciar o usuário. "Precisamos da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?", declarou.Além do pedido de apoio, Biancardi informou que acionou sua equipe jurídica. "Obviamente já mandei para meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem, por favor", afirmou.Os ataques não se restringem a Mavie. Em fevereiro, Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha do jogador, também denunciou ofensas contra a criança."Estou cansada, definitivamente CANSADA desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil, eu faço a denúncia, a pessoa (covarde) deleta e cria outro com o mesmo conteúdo e difamação", relatou. Kimberlly afirmou que não aceitará mais as mensagens ofensivas e desabafou sobre a situação."Quer me atacar, ok! Eu aguento, mas a minha filha não! Não consigo colocar em palavras a dor que eu senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha", declarou.