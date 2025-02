Música de Luiz Caldas inspirou fantasia de Lore Improta - Reprodução/Instagram

Música de Luiz Caldas inspirou fantasia de Lore Improta Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2025 19:17

Rio - Lore Improta segue homenageando os 40 anos do Axé Music em suas fantasias de Carnaval. Nesta terça-feira (25), a dançarina se inspirou na música "Haja Amor", lançada pelo cantor baiano Luiz Caldas em 1987, e apareceu em cliques usando um figurino de abelha.

fotogaleria "'Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor!' Continuando a nossa série homenageando os grandes sucessos dos 40 anos do AXÉ MUSIC, a fantasia de hoje reverencia a canção de Luiz Caldas que agita as abelhinhas pela Bahia afora. Haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver", desejou.

Neste ano, Lore Improta desfilará no Carnaval do Rio pela Unidos do Viradouro. A escola de samba de Niterói tem como enredo "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos". A dançarina também acompanha o marido, o cantor Leo Santana, em seus blocos.