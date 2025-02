Maraisa e Fernando Mocó - Reprodução/Ìnstagram

Maraisa e Fernando MocóReprodução/Ìnstagram

Publicado 25/02/2025 17:36

Rio- Maraisa e Fernando Mocó deixaram de se seguir nas redes sociais e os fãs estão preocupados e curiosos para saber se o noivado chegou ao fim. Na segunda-feira (24), ela fez uma postagem no X que deixou muitos desconfiados de que poderia ser uma indireta para Fernando ou uma jogada de marketing para divulgar um novo hit.

"O tal do moleque nunca vai ser homem", escreveu a sertaneja.



A assessoria da sertaneja disse à reportagem do DIA que não comenta a vida pessoal da cantora. "Sobre a vida pessoal, Maraisa sempre que se sentir à vontade falará em suas redes e diretamente com seus fãs. Por aqui, tentamos contato com ela, mas, como esta de ferias, fica mais difícil o retorno", disse. "O tal do moleque nunca vai ser homem", escreveu a sertaneja.A assessoria da sertaneja disse à reportagem doque não comenta a vida pessoal da cantora. "Sobre a vida pessoal, Maraisa sempre que se sentir à vontade falará em suas redes e diretamente com seus fãs. Por aqui, tentamos contato com ela, mas, como esta de ferias, fica mais difícil o retorno", disse.

A cantora postou um vídeo no hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (25), disse que está fazendo um check-up e brincou na legenda dizendo: "diagnóstico: coração partido".



O relacionamento dos dois é do tipo ioiô. Eles estavam com casamento marcado para outubro de 2024 e anunciaram um término em julho. Duas semanas depois, reataram o relacionamento e foram fotografados aos beijos em um show no Pará.



O casal tinha adiado o casamento para esse ano. Maraísa e Fernando se conhecem desde a infância, quando foram vizinhos.