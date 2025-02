Lexa compartilha vídeo de obstetra e faz alerta sobre pré-eclâmpsia - Reprodução / Globo / Instagram

Lexa compartilha vídeo de obstetra e faz alerta sobre pré-eclâmpsiaReprodução / Globo / Instagram

Publicado 25/02/2025 15:18 | Atualizado 25/02/2025 15:22

Rio - Lexa, de 30 anos, falou abertamente sobre a perda da filha, Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna. A bebê faleceu três dias após o nascimento prematuro, no início de fevereiro. Em meio ao luto, a artista decidiu compartilhar um vídeo de sua obstetra, Camila Martin, para conscientizar outras mulheres sobre a pré-eclâmpsia, uma condição grave que pode levar à morte materna e perinatal.



Lexa revelou ter sido diagnosticada com um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce, associado à síndrome de Hellp, o que resultou em um parto prematuro extremo. "Em meio ao meu luto, eu vi que poderia ser luz na vida de outras mulheres", afirmou Lexa ao compartilhar o vídeo nas redes sociais.



A médica destacou a gravidade da pré-eclâmpsia e a necessidade de atenção ao tema. "Vim falar de um assunto muito sério, uma doença que ainda é a principal causa de morte materna no Brasil, a pré-eclâmpsia. Lexa decidiu transformar sua dor em um alerta para ajudar outras mulheres e suas famílias", explicou a profissional.



Segundo a médica, a condição representa uma preocupação significativa de saúde pública. "No Brasil essa condição representa uma preocupação significativa de saúde pública devido ao seu impacto na mortalidade materna e perinatal, e é responsável por aproximadamente 25% de todos os óbitos maternos registrados no país", alertou Camila.



Lexa fez questão de reconhecer o papel fundamental de sua obstetra e equipe médica durante sua internação. "Essa é a Dra. Camila Martin, minha médica, minha anja e instrumento de Deus na minha vida.

Graças a Deus e a ela, estou aqui contando essa história. Ela me salvou e me entregou a Sofia com vida, que por conta da prematuridade extrema e outros fatores, infelizmente não resistiu."



A cantora também ressaltou a importância do pré-natal e das medidas preventivas contra a doença. "Eu fiz um pré-natal perfeito, mas mesmo assim, desenvolvi a doença. A diferença é que se eu não tivesse feito e não tivesse internado… Vocês podem ter certeza que o desfecho seria outro e ainda pior. O Ministério Público, semana passada, anunciou o uso de cálcio no sistema público como obrigatório para prevenir a pré-eclâmpsia."



Ao agradecer a médica e sua equipe, Lexa reforçou a importância de disseminar informações sobre a condição. "Obrigada Dra. Camila Martin, toda a equipe da Alumia Clínica e mais uma vez todas as pessoas que passaram pelo meu caminho durante esse processo tão difícil."