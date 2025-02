Davi Brito no primeiro dia de aula na faculdade - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2025 14:58 | Atualizado 25/02/2025 15:02

Rio - Após desistir de Medicina, o ex-BBB Davi Brito iniciou, nesta terça-feira (25), o curso de Direito na faculdade. Em seu Instagram, o campeão do "BBB 24", contou que chegou atrasado no primeiro dia de aula e admitiu que ficou meio perdido na universidade.

"Não sei nem o que fazia, onde era a minha sala, mas foi legal, gostei. Foi o primeiro contato com a aula e já aprendi algumas coisas sobre direitos trabalhistas. Tem que escolher a área no qual a gente quer trabalhar, eu vou atuar na área criminal porque futuramente posso ser delegado ou ir para a polícia', iniciou ele.

O baiano, que antes do "BBB" era motorista de aplicativo, disse que está empolgado com esse novo desafio. "Estou muito feliz, vou começar a estudar e vamos para cima. Estou focado nas coisas que quero e quando quero, eu vou. E agora é hora de meter a marcha", completou.

Em uma postagem no feed do Instagram, Davi escreveu na legenda: "Avisa lá pra moça do limão que o filho dela vai ser doutor com certeza".

O futuro advogado decidiu desistir de cursar Medicina em agosto. "Estou muito animado e com o coração cheio de esperança por esse novo começo. Sempre acreditei que o estudo tem o poder de salvar e transformar vidas", declarou ele no fim do ano passado.