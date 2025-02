Lorena Maria e MC Daniel - Reprodução / Instagram

Rio - A influenciadora Lorena Maria usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para responder às críticas recebidas após compartilhar um vídeo com seu noivo, o cantor MC Daniel, de 26 anos. A publicação, que mostrava um momento descontraído do casal, viralizou e gerou reações diversas entre os seguidores.



Lorena demonstrou indignação com os ataques e afirmou que a exposição tem se tornado desgastante. "É tão cansativo isso... Vontade de não postar mais nada porque literalmente pegaram pra Cristo um casal que tá super feliz, um homem que faz de tudo pela sua família. Antigamente as pessoas eram atacadas porque faziam merda, hoje você não precisa fazer nada, apenas viver", declarou em seus stories no Instagram.A influenciadora também comentou em uma página de entretenimento, reforçando a defesa do parceiro. "Impressionante os comentários horríveis. Eu que postei o vídeo porque achei engraçado, o cara simplesmente faz de tudo por mim... Se é um homem que não tá nem aí o povo cai em cima, se é um homem que faz de tudo o povo cai em cima... Misericórdia. Mesmo que vocês ataquem à toa, ele é literalmente assim e não é só frente às câmeras não. E estamos muito felizes."No vídeo compartilhado por Lorena, MC Daniel aparece usando uma fralda em frente ao espelho e brinca com a situação. "Ela está de fralda, eu também estou de fralda. Entendeu? A gente está junto na alegria e na tristeza, com fralda ou sem", disse o cantor.A publicação, que pretendia mostrar um momento de descontração, gerou uma onda de críticas. Enquanto alguns seguidores encararam com humor, outros questionaram a exposição do casal nas redes sociais.