Preta Gil celebra o aniversário de 71 anos de Regina Casé Reprodução Instagram

Publicado 25/02/2025 12:14 | Atualizado 25/02/2025 12:19

Rio - Preta Gil celebrou o aniversário de 71 anos da amiga, Regina Casé, com uma homenagem, nesta terça-feira (25). No Instagram, a cantora publicou uma sequência de fotos antigas, ao lado da apresentadora, mostrando momentos especiais que já vivenciou com ela.

"Ela é minha amiga, minha mãe, minha musa, Regina Casé. A que mais me incentivou e acreditou em mim como cantora quando comecei! Enxergou em mim o que eu já sentia e foi por causa dela que fui eu lá e criei coragem! Me tornar quem eu sou hoje como artista, tem muito de você e eu amo isso imensamente, tenho muito orgulho da nossa história", disse ela.



Preta desejou coisas boas para Regina. "Somos irmãs de fé, de força, somos família! A sua Pretinha te ama demais e te deseja todas as coisas boas desse universo, muito axé e muito amor! Serei grata para todo o sempre e celebro sua existência eternamente! Feliz Aniversário, Regis", declarou.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Duas mulheres gigantes na força. Parabéns", disse um. "Vocês são exemplo de foco, fé e bravura. Admiro muito vocês duas", afirmou outro. "Que fofo! Parabéns não só para ela! Parabéns para vocês pela amizade linda", comentou mais um fã.