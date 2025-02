Carla Perez recria capa de álbum do É O Tchan - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 13:20 | Atualizado 25/02/2025 13:24

Rio - A ex-dançarina do grupo É O Tchan, Carla Perez, surpreendeu os fãs ao recriar a icônica capa do álbum "É o Tchan do Brasil", lançado em 1997. A imagem original marcou uma geração e trazia Carla ao lado de Beto Jamaica e Compadre Washington, vestindo um biquíni com a estampa da bandeira do Brasil.

E, segundo Carla, essa não será a única surpresa para os fãs neste Carnaval. "Amores! Neste Carnaval, farei uma homenagem linda aos looks mais icônicos da minha carreira durante esses 30 aninhos. E o start do meu Carnaval é curtindo o amor da minha vida, Xanddy", escreveu a artista nas redes sociais nesta segunda-feira (24).



Os cliques animaram os seguidores da artista, que compartilharam mensagens nostálgicas nas redes sociais. "Nossa eterna loira do tchan!", disse um fã. "Eu tinha esse CD, saudades dos meus 15 anos", relembrou outro. "Muito maravilhosa! Ativou a memória", enalteceu mais um. "Que nostalgia", afirmou um quarto.

Carla ingressou no grupo em 1995, aos 18 anos, formando trio de dança com Débora Brasil e Jacaré. Após a saída de Débora, Scheila Carvalho assumiu o posto de "morena" do grupo, enquanto Carla permaneceu como "a loira" até sua saída, em 1998. Sua vaga posteriormente foi ocupada por Sheila Mello. A decisão de deixar o grupo ocorreu após uma briga com Compadre Washington.



Atualmente, Carla comanda o bloco infantil Algodão Doce em Salvador, Bahia, projeto que lidera há 25 anos. Na última semana, anunciou que 2025 será o último ano do bloco. "Minha despedida do Algodão Doce na Avenida Campo Grande neste Carnaval de 2025 estava organizada e planejada com a minha equipe. Mas, durante esses dias, ouvindo algumas pessoas que estão ao meu redor e que sei que me amam, e me conhecem melhor do que eu mesma, refleti e amadureci minha decisão", declarou Carla.