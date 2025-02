Igor Jansen e Julia Soares curtem dia de praia - Fabrício Pioyani / Agnews

Publicado 25/02/2025 13:29

Rio - O ator Igor Jansen e a ginasta Julia Soares curtiram o dia ensolarado desta terça-feira (25) no maior clima de romance. O casal trocou vários beijos e carinhos na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Para espantar o calor, os dois deram um mergulho no mar.

Ao perceberem que estavam sendo clicados, eles demonstraram muita simpatia e ainda posaram sorridentes para as fotos.

De biquíni, Julia - que é medalhista olímpica e mundial - exibiu as curvas perfeitas. O ator, conhecido por trabalho em novelas como "As Aventuras de Poliana" (2018 - 2020), "Poliana Moça" (2022 - 2023), e "No Rancho Fundo" (2024), também mostrou que está com o corpo em forma.