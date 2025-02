Allan Souza Lima e Débora Nascimento curtem momento romântico em passeio de lancha - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 12:11 | Atualizado 25/02/2025 12:13

Rio - Os rumores de um novo casal no mundo dos famosos parecem ganhar força. Allan Souza Lima compartilhou, nesta terça-feira (25), um vídeo em clima de romance com Débora Nascimento. No registro, os dois aparecem abraçados e descontraídos, aproveitando um passeio de lancha ao som de "Colors", de Black Pumas.



Pouco depois da publicação do vídeo, Allan postou uma foto de Débora em preto e branco em seu story.





As especulações sobre o relacionamento começaram no Réveillon e, desde então, os atores já foram vistos juntos em diferentes ocasiões. No início do mês, um paparazzo flagrou os atores em um bar no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio . Antes disso, o casal também foi visto em Caraíva, na Bahia.

Débora Nascimento é mãe de Bella, de 6 anos, fruto da relação com o ator José Loreto. Já Allan Souza Lima estava solteiro desde o término com Rafa Kalimann, em novembro do ano passado.