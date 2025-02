Leandro Hassum e Nany People - Clayton Felizardo / Brazilnews

Leandro Hassum e Nany People Clayton Felizardo / Brazilnews

Publicado 25/02/2025 09:09 | Atualizado 25/02/2025 09:10

Rio - Um time de famosos prestigiou a pré-estreia do filme "Uma Advogada Brilhante", protagonizado por Leandro Hassum, em São Paulo, nesta segunda-feira (24). Além da estrela do longa, Bruno Garcia, que também está no elenco da produção, marcou presença no local.

Na ocasião, o ator usou uma blusa com o desenho do rosto de Fernanda Torres, indicada ao Oscar na categoria Melhor Atriz, e a frase: "Dá o o Oscar para Ela". Celebridades como Renata Brás, Claudia Campolina, Nany People, Danilo Gentili, Falcão e a ex-BBB Sol Veiga também assistiram ao filme.

No longa-metragem, que estreia no dia 6 de março, o advogado Dr. Michelle (Leandro Hassum) tem a missão de garantir o sustento da ex-mulher e do filho e, caso não cumpra o acordo, ambos poderão se mudar para os Estados Unidos com o aval da justiça.

No mesmo dia, ele ainda descobre que será demitido do escritório de advocacia onde trabalha, pois somente as advogadas mulheres continuarão trabalhando por lá. Entretanto, como acontece com frequência, seu nome é confundido com Dra. Michelle. A partir daí, ele vê uma oportunidade para manter seu emprego e conseguir dinheiro para pagar a pensão ao se passar por uma mulher.

