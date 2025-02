Monique e Bárbara Evans - reprodução

Monique e Bárbara Evansreprodução

Publicado 24/02/2025 23:02

Rio - A relação entre Monique Evans e sua filha, Bárbara Evans, enfrenta um momento delicado. Monique revelou que foi bloqueada por Bárbara nas redes sociais, o que a levou a tomar medidas para acompanhar o crescimento dos netos. "Então, a gente ainda não está se falando, a gente precisa de tempo. Então, eu estou obedecendo, estou na minha", afirmou Monique.



fotogaleria

Impedida de acessar os perfis oficiais da filha, Monique recorreu a um perfil falso para acompanhar a rotina dos netos e de Bárbara. "Estou bloqueada, eu tenho um perfil fake pra poder ver meus netos. E aí vejo ela que está linda também, fez um cabelo lindo", contou em entrevista ao Portal LeoDias.



A ex-modelo expressou preocupação em relação ao próximo aniversário de sua neta, Ayla, previsto para o início de abril. Até o momento, ela não recebeu um convite para a celebração. "Mas é uma pena, porque é aniversário da minha neta agora no início de abril e só tem março pra ela me convidar, né?", lamentou. Impedida de acessar os perfis oficiais da filha, Monique recorreu a um perfil falso para acompanhar a rotina dos netos e de Bárbara. "Estou bloqueada, eu tenho um perfil fake pra poder ver meus netos. E aí vejo ela que está linda também, fez um cabelo lindo", contou em entrevista ao Portal LeoDias.A ex-modelo expressou preocupação em relação ao próximo aniversário de sua neta, Ayla, previsto para o início de abril. Até o momento, ela não recebeu um convite para a celebração. "Mas é uma pena, porque é aniversário da minha neta agora no início de abril e só tem março pra ela me convidar, né?", lamentou.

Monique demonstrou esperança de que o desentendimento seja superado com o tempo, classificando-o como uma "bobagem" familiar. "A gente brigou por uma bobagem, e com o tempo isso vai passar. Estou esperando. Foi uma bobagem, coisa de família mesmo", comentou.



Resposta de Bárbara Evans

Bárbara Evans, por sua vez, utilizou suas redes sociais para comentar as declarações da mãe. Ela destacou que o afastamento não foi resultado de uma "briga simples" e mencionou mensagens recebidas de Monique que contribuíram para o distanciamento. "Acredito que ela não lembre direito dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe. Inclusive que para ela eu não existia mais e que era para eu sumir da vida dela. E foi isso que eu fiz. Foi uma opção e escolha dela, não minha!", desabafou Bárbara.