Cauã Reymond posa com a filha durante o Rio Open e recebe chuva de elogiosReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2025 21:04

Rio - Cauã Reymond deixou os seguidores boquiabertos ao posar com a filha, Sofia, de 12 anos, durante o maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open. Nesta segunda-feira (24), o ator compartilhou o registro, que chamou a atenção dos internautas pela beleza dos dois.

"Eu e meu date da vida toda. Minha menina tá crescendo", escreveu ele na legenda da publicação, que ainda recebeu um emoji de coração amarelo. Enquanto Cauã apostou em um look composto por camiseta branca e calça bege, Sofia, que é fruto do relacionamento com Grazi Massafera, foi ao evento com um vestido amarelo.

Pai e filha chamaram a atenção dos internautas, que logo lotaram os comentários de elogios. "Genética de trilhões", escreveu um perfil. "Que lindezas, meu Deus", se derreteu outro. "Meu Deus, quanto tempo eu dormi que ela já está desse tamanho? Lindos!", apontou um terceiro.