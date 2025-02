Ana Hickmann esclarece acordo com banco após polêmica de assinatura e desmente Alexandre Correa - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann esclarece acordo com banco após polêmica de assinatura e desmente Alexandre CorreaReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2025 17:36

Rio - A equipe de Ana Hickmann divulgou um comunicado nesta segunda-feira (24) para esclarecer informações sobre o acordo firmado entre a apresentadora e o banco Daycoval. Segundo a assessoria, existem duas questões distintas envolvendo a instituição financeira, e a defesa de Alexandre Correa, ex-marido de Ana, estaria tentando distorcer a situação para favorecer seu cliente.



Segundo a nota, um acordo recente envolvendo a apresentadora não está relacionado ao contrato cuja assinatura foi supostamente falsificada. A equipe explica que os processos são distintos e que o novo acordo firmado trata apenas da renegociação de dívidas da empresa Hickmann Serviços LTDA e de Alexandre Correa, envolvendo empréstimos feitos entre 2021 e 2023.



"O acordo entre Ana Hickmann e o banco Daycoval não é referente ao contrato cuja assinatura da apresentadora foi falsificada e está em juízo para averiguação. O acordo de crédito entre Ana Hickmann e a instituição bancária negocia dívidas da Hickmann Serviços LTDA e de Alexandre Correa, de empréstimos feitos entre 2021 e 2023, e que constam o imóvel de Itu como garantia. Para proteger o patrimônio, a empresária fez um acordo com o banco para quitação. O documento trata sobre as cédulas de créditos de números 9643-9, 96459-1, 103210-2 e 104322-23, conforme print enviado pela própria defesa de Alexandre", diz o comunicado.



A equipe de Ana também pontua que, apesar de a dívida ser responsabilidade de ambos os sócios, a apresentadora tem arcado sozinha com os pagamentos desde julho de 2024. "Ainda que a dívida seja de responsabilidade de Ana e Alexandre, como sócios da empresa, a apresentadora está pagando o contrato desde julho de 2024, sem qualquer contribuição do ex-marido para pagamento do credor, nem mesmo na dívida em nome dele."



Contrato sob suspeita



O outro contrato que envolve uma suposta assinatura falsa de Ana Hickmann, continua sendo alvo de disputa judicial. "Já o contrato cuja assinatura é falsa, comprovada pela perícia particular contratada por Ana Hickmann que, inclusive, atesta que foram feitas por Claudia Helena dos Santos, continua sendo discutido judicialmente, sem acordo firmado entre as partes. As cédulas de crédito, nesse caso, são 88462-8 e 93690-3, como constam na análise de Reginaldo Tirotti."



A apresentadora também contesta uma cobrança de mais de R$ 730 mil feita pelo banco Daycoval, alegando que nunca teve conhecimento das transações realizadas. Entretanto, uma perícia oficial designada pela Justiça apontou que as assinaturas são compatíveis com as amostras apresentadas como sendo de Ana Hickmann. O laudo foi anexado ao processo no dia 11 de fevereiro.