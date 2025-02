Ludmilla - reprodução Instagram

Publicado 24/02/2025 17:14

Rio - Nesta segunda-feira (24), a cantora Ludmilla compartilhou com seus fãs um episódio angustiante ocorrido durante um voo particular. A artista embarcou em uma aeronave com destino a São Paulo quando, inesperadamente, uma falha técnica obrigou o piloto a realizar um pouso de emergência.