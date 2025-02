Joelma convida Mariah Carey para experimentar tacacá - reprodução Instagram

Joelma convida Mariah Carey para experimentar tacacáreprodução Instagram

Publicado 24/02/2025 21:17

Rio - Mariah Carey se apresentará no festival 'Amazônia Para Sempre' no dia 13 de setembro, em Belém, no Pará. A cantora Joelma, que também fará show no evento, aproveitou para convidar a artista norte-americana para provar o tradicional tacacá.



A brasileira usou o Instagram para fazer o convite. "Hi, Mariah! Bora tomar um tacacá?", publicou Joelma no domingo, (23). No mesmo dia, Mariah Carey concedeu entrevista ao Fantástico e surpreendeu ao falar em português. Durante a conversa, repetiu a frase "eu vou tomar um tacacá", trecho da música "Voando Pro Pará", de Joelma. A canção viralizou nos últimos anos e voltou a fazer sucesso no Brasil.Joelma também expressou felicidade ao receber Mariah Carey no Brasil. "Oi, Mariah! Eu sou a Joelma, quero te dizer que estou muito feliz de te receber aqui no nosso Brasil. E, principalmente, na nossa grande e amada Belém do Pará", disse a cantora em um vídeo publicado no Instagram.Ela ainda questionou Mariah sobre suas influências musicais. "Agora, me conta uma coisa... você já conhece a nossa música brasileira? Se você já conhece, me conta aí, o que te marcou na nossa cultura musical? Eu estou muito animada e ansiosa para esse encontro especial! Nos vemos nesse grande evento, nesse palco incrível", completou.