Lorena Maria mostra mudanças no corpo após o nascimento do primeiro filho com MC Daniel Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2025 18:00

Rio - Oito dias após dar à luz ao primeiro filho com MC Daniel, Lorena Maria usou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para compartilhar como está seu corpo no pós-parto. A influenciadora exibiu a silhueta e falou sobre as transformações que está vivenciando nesse período.



"Como vocês pedem muito para ver. Minha barriga 8 dias pós-parto", escreveu ela na imagem, em que aparece usando fitas elásticas de suporte no abdômen.



Além disso, a modelo já adiantou que planeja aumentar a família em breve: "Já quero outro bebê daqui a uns dois ou três anos. Quem diria, né? Rás mudou tudo!"



Rás, filho do casal, nasceu na madrugada do dia 18 de fevereiro. Os papais compartilharam cada momento da gestação até a chegada do pequeno ao mundo. Recentemente, MC Daniel revelou o rostinho do bebê aos fãs.