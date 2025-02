Luana Piovani - reprodução Instagram

Publicado 24/02/2025 16:00

Rio - Após recusar um acordo proposto por Neymar durante uma audiência de conciliação, Luana Piovani ironizou o jogador de 33 anos nas redes sociais. A atriz, de 48 anos, criticou a idolatria ao atleta e deixou uma mensagem: "Acorda, Brasil". Desde então, ela tem compartilhado mensagens de apoio de seus seguidores.



Entre as mensagens destacadas por Luana, um fã afirmou: "Grandona e afrontosa". Outra seguidora escreveu: "Luana, você é um ícone. Não pare nunca". Um terceiro comentou: "Primeiro você começa, depois você melhora. E não se cala", acompanhando duas fotos da atriz, uma na infância e outra na vida adulta, seguindo uma tendência recente de "antes e depois" para ilustrar progresso pessoal.No entanto, alguns fãs que tiveram suas mensagens compartilhadas relataram ataques de seguidores de Neymar nas redes sociais. No perfil de Luana, as publicações mais recentes também se tornaram palco de debates intensos.A ação, em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo, teve início após a atriz criticar Neymar por seu apoio à PEC de privatização das praias e por declarações em que o chamou de "péssimo pai", entre outros pontos.Segundo informações do Uol, os advogados de Neymar propuseram que Luana fizesse uma retratação pública para que o jogador desistisse do processo e do pedido de indenização de R$ 50 mil. A defesa da atriz recusou prontamente a proposta e não sugeriu outra opção de conciliação, indicando que a equipe jurídica de Neymar poderia prosseguir com o processo.De acordo com o Uol, o texto apresentado pelos advogados de Neymar para a retratação de Luana Piovani dizia: "Nos dias 28 de maio, 30 de maio e 1º de junho de 2024, eu publiquei conteúdos neste meu perfil do Instagram ofendendo a honra de Neymar Jr., sua condição de pessoa, de homem, de pai e de companheiro. Eu não conheço a intimidade dele e, por isso, não posso dizer nada sobre a sua reputação, dignidade e decoro. Eu também desconheço os projetos desenvolvidos pelas empresas parceiras de Neymar Jr. e não possuo conhecimento técnico suficiente para associá-los à PEC nº 3/2022. Eu errei e peço desculpa pelo meu erro".