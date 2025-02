Bastidores de 'Ainda Estou Aqui' - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2025 17:10 | Atualizado 24/02/2025 17:19

Rio - Nesta segunda-feira, 24, Selton Mello encantou os seguidores ao compartilhar cenas inéditas dos bastidores de "Ainda Estou Aqui", no qual deu vida a Rubens Paiva. Em seu perfil nas redes sociais, o ator reuniu momentos especiais com o elenco, aumentando a expectativa dos fãs com o Oscar 2025.



No vídeo compartilhado, o artista estava ao lado de Fernanda Torres se divertindo durante uma gravação com o elenco mirim do filme. Em outro momento, ele e o restante da equipe cantam parabéns para Cora Mora, intérprete da personagem Babiu na infância.

E nos comentários, os fãs não esconderam a alegria ao conferir as imagens. "A família mais querida do cinema", declarou uma seguidora. "Ai como eu amo esses bastidores", celebrou outra. "O making off aos olhos de Selton, QUE COISA LINDA", ressaltou mais uma.

Vale lembrar que a obra concorre à categoria de 'Melhor filme estrangeiro' e 'Melhor filme'. Além disso, Fernanda Torres também foi indicada à premiação como "Melhor Atriz" por sua atuação.

A 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a transmissão ao vivo do evento pelo canal TNT e pela plataforma Max no streaming.

