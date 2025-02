EX-BBB Hariany Almeida e Matheus Vargas - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2025 12:07 | Atualizado 24/02/2025 12:10

Rio - A ex-BBB Hariany Almeida, 27 anos, contou em seu Instagram que seu namoro com o cantor Matheus Vargas, 25, filho do cantor Leonardo, chegou ao fim. Eles estavam juntos há um ano e cinco meses.

"Eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que entendam e não me questionem", escreveu ela no domingo (23).Na manhã desta segunda-feira, (24), a ex-BBB postou uma reflexão com uma texto pronto escrito em um trecho: "Aprendi a confiar naquela voz sutil que não grita, mas avisa. Às vezes é só um peso no peito, uma sensação de que algo não encaixa, mesmo quando tudo parece perfeito".Os dois estavam juntos desde setembro de 2023 e fizeram a primeira aparição pública no festival de música The Town, em São Paulo. Em setembro do ano passado, quando completaram um ano de namoro, o filho de Leonardo escreveu na ocasião:"Um aninho com esse ser que ao mesmo tempo que me transmite uma paz surreal, também sabe ser o caos purinho quando quer. Um ano cheio de desafios com toda certeza, coisas que mesmo com a internet contando suas fabulas sobre nós, talvez jamais saberão o que já passamos de verdade nesse tempo juntos".